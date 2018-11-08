Ларри Кинг похвалил RT и раскритиковал американские СМИ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский ведущий Ларри Кинг раскритиковал кабельные телеканалы в США и отметил, что RT остается одним из немногих новостных телеканалов. С таким заявлением он выступил в эфире программ "Новости с Риком Санчесом" в эфире RT America.

"Представьте себе кабельное телевидение во времена Уотэргейта? А сейчас они (кабельные сети — Прим. ред.) не занимаются новостями", — заявил Кинг.

При этом он добавил, что RT остается одним из немногих новостных телеканалов.

"CNN перестали заниматься новостями давным давно. Сейчас они заняты Трампом. Fox — это Трамп ТВ. А MSNBC — это анти-Трамп ТВ", — сказал ведущий.

В подтверждение своей точки зрения он привел пример недавних бурь и штормов на северо-востоке США. По словам Кинга, ни одна из трех крупнейших сетей никак не освещала эти события.

"Готов поспорить, что 98 процентов американцев как минимум раз в день говорят о Трампе", — заключил Кинг.

Ларри Кинг — один из самых известных американских журналистов, ведущий программ Larry King Now и Politicking на RT America. Рик Санчес — американский журналист и писатель, удостоенный множества престижных наград. Программа Новости с Риком Санчесом запущена на RT America с 22 октября.