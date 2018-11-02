Симоньян связала дело Вышинского с его несогласием с позицией Киева

Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины

Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского обвинили в госизмене, потому что его мнение расходилось с позицией украинских властей, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Он (Вышинский. — Прим. ред.) не писал ничего радикального, ничего националистического, ничего, что могло быть приравнено к экстремизму, ничего такого, за что людей можно было бы наказывать таким образом", — сказала она на акции в поддержку журналиста, которая прошла у посольства Украины в Москве.

Хотя нынешнее украинское руководство пришло к власти в результате переворота, "который может быть приравнен к госизмене", отметила Симоньян.