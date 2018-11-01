РЕН-ТВ прокомментировал претензии Ofcom

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. РЕН ТВ и его партнер по вещанию в Европе не получали никаких уведомлений от британского медиарегулятора Ofcom, поэтому о сути претензий по вещанию им не известно, сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании. При этом в компании не исключают, что в будущем может появиться запрет на появление британских политиков в эфире РЕН.

В четверг представитель Ofcom сообщил РИА Новости, что британский медиарегулятор изучает две программы телеканала "НТВ-Мир Балтия", вышедшие в эфир 2 и 3 апреля, и одну программу канала REN TV Baltic от 11 апреля на предмет их соответствия стандартам вещания.

"Никаких уведомлений от Ofcom ни мы, ни наш партнер по вещанию в Европе не получали, поэтому по сути претензий нам ничего не известно. Хотя Ofcom давно известен желанием зачистить информационное поле Великобритании от российских каналов. Видимо, британскому регулятору стало скучно бороться только с RT", — сообщили в пресс-службе РЕН ТВ.

"Отрадно, что хоть РЕН ТВ и не ориентирован на западную аудиторию, они все равно нас знают и, как оказалось, даже опасаются. Ждем предупреждения Терезы Мэй политикам от появления на РЕН ТВ", — добавили в телекомпании.

В пресс-службе РЕН ТВ также отметили, что, "следуя логике западных коллег", не могут не видеть "совпадение по времени этих сообщений с вышедшим недавно расследованием телекомпании про западных "грантоедов" и псевдоправозащитников".

Ofcom также ведет 10 расследований в отношении телеканала RT и изучает жалобы на него. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявляла, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на действия британских властей в отношении СМИ РФ. Она сообщила, что "профильные структуры" в РФ начали изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в России.