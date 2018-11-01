Ofcom изучает жалобы на программы каналов "НТВ-Мир Балтия" и REN TV Baltic

ЛОНДОН, 1 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британский медиарегулятор Ofcom изучает две программы телеканала "НТВ-Мир Балтия" и одну программу канала REN TV Baltic на предмет их соответствия стандартам вещания, сообщила РИА Новости представитель Ofcom.

"Мы изучаем две новостные программы, вышедшие 2 и 3 апреля на телеканале "НТВ-Мир Балтия". Расследование сейчас идет. Мы изучаем, были ли нарушены наши правила, касающиеся беспристрастности новостей", — сказала представитель Ofcom.

"Мы также оценили новостную программу на REN TV Baltic от 11 апреля, после получения жалобы", — добавила она, не уточнив выводы Ofcom.

Отвечая на просьбу пояснить, почему британский регулятор расследует жалобы на телеканалы, не вещающие в Британии, собеседница агентства сказала: "Согласно правилам ЕС, все телевизионные каналы, имеющие лицензию в Британии, вне зависимости от того, на какую они страну вещают, должны подчиняться стандартам вещания Ofcom".

Ofcom также ведет 10 расследований в отношении телеканала RT и изучает жалобы на него.