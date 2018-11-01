МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Парижу стоит подумать, будут ли пускать французских журналистов в госорганы РФ после заявлений в адрес RT и Sputnik, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я также, исходя из вышесказанного, хотела бы обратиться к пресс-секретарю правительства Франции. Вы что, считаете, французских журналистов будут пускать на медийные мероприятия в органы государственной власти России вечно после такого хамского отношения и к российской стороне, и к российским журналистам? Я хочу сказать, что наше терпение не бесконечно. Мы готовы обсуждать проблемы, мы готовы их решать, на взаимоуважительной основе и без обвинений, которые не подкреплены фактами", — заявила она.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.