МИД объяснил Климкину разницу между фейком и фактом на примере Vogue

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В российском МИД объяснили главе внешнеполитического ведомства Украины Павлу Климкину разницу между фейком и фактом на примере колонки в украинской версии журнала Vogue.

Украинский министр написал в Twitter , что "ранее в МИД России писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД".

Комментируя эту запись в своем аккаунте в Twitter, российский МИД напомнил о ситуации с колонкой главного редактора украинского журнала Vogue Ольги Сушко.

Раньше колонку редактора для @Bazaar_Ru писала Шахри Амирханова, теперь её перепечатали в @VogueUkraine за подписью Ольги Сушко. Это факт. А то, что написали Вы — фейк — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 октября 2018 г.

На днях в мире глянцевых журналов разгорелся скандал. Стало известно, что главный редактор украинского журнала Vogue Ольга Сушко опубликовала колонку главреда, почти целиком переписав текст из журнала Harper's Bazaar. В соцсетях обратили внимание на то, что редакторская колонка переписана с аналогичной колонки Шахри Амирхановой, возглавлявшей русскоязычную версию журнала Harper's Bazaar в 2006 году.