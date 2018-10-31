В британском парламенте возмутились рекламой государственной аптеки на RT

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В палате общин парламента Великобритании призвали выяснить, почему сеть онлайн-аптек Pharmacy2U, подконтрольная Национальной службе здравоохранения, разместила рекламу на канале RT UK.

"А не могли бы вы, мой уважаемый друг, спросить у своего коллеги, министра здравоохранения (Мэтта Хэнкока. – Прим. ред.), почему Национальная служба здравоохранения, а точнее Pharmacy2U, размещает рекламу на RT, по сути набивая деньгами карманы рупора путинской пропаганды?" — с таким вопросом к главе МИД Великобритании Джереми Ханту обратился депутат от Консервативной партии Ричард Беньон.

Хант, в свою очередь, отметил, что ситуация затрагивает и его ведомство, напомнив о законе "О криминальных финансах". Этот акт обязывает иностранных бизнесменов при получении соответствующего запроса предоставлять Лондону информацию о том, откуда они получают прибыль.

Размещение рекламы является легитимным источником дохода для российского канала, поэтому остается неясным, на каком основании британские власти собираются применять эту правовую норму. Не совсем понятна и цель, которую в конечном итоге преследует Лондон.

После этого газета The Sunday Times написала, что рекламодатели отказываются сотрудничать с российским телеканалом из-за "кремлевской пропаганды".

"Сейлз хаус, через который рекламодатели размещают рекламу на RT UK, сообщил нам, что сразу несколько компаний решили порвать с RT после звонка The Sunday Times. При этом в статье The Sunday Times говорит, что рекламодатели отказались сотрудничать с нами из-за "кремлевской пропаганды". И приводит призыв британского парламентария бойкотировать RT, хотя он этого и не говорил", — пояснила главный редактор канала Маргарита Симоньян.

В сентябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "появляться или нет в эфире RT — решать самому человеку, но нужно отдавать себе отчет, что ты рискуешь стать орудием российской пропаганды". Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что препятствование работе канала в западных странах вызвано "боязнью конкуренции".