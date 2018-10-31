МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала участников Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, не забывать о судьбе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Вчера было полгода, как на Украине арестован наш коллега, наш журналист Кирилл Вышинский, который не был террористом, не был мошенником, убийцей — он просто журналист, его, собственно, ни в чем другом и не обвиняют", — сказала она на пленарном заседании конгресса.

Важно помнить, что Вышинский "томится в стране, которая пытается быть Европой" просто за то, что он журналист, подчеркнула Симоньян.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в мае в Киеве. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. В Москве прошли несколько акций в поддержку Вышинского.

К журналисту до сих пор не пустили российских консульских работников.