Симоньян пообещала следить за судом партнера Sputnik с Минюстом США

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня", агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что будет внимательно следить за развитием ситуации вокруг иска, который партнерская структура радио Sputnik подаст против минюста США из-за требования зарегистрироваться иноагентом.

"Аргумент наших партнеров: это наносит серьёзный ущерб бизнесу. Год назад, когда пришли за нами, власти говорили, что это лишь формальность. Теперь мы знаем, что это не так. Поэтому будем очень внимательно следить за процессом", — сказала Симоньян РИА Новости.

Ранее владелец компании RM Broadcasting LLC, выступающей партнером радио Sputnik в США, Арнольд Феролито заявил РИА Новости о намерении подать иск к американскому минюсту из-за требования зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Работа RT в США

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов. Симоньян тогда заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.