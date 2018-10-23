Половина европейцев не верят новостям западных СМИ о России, показал опрос

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Почти каждый второй житель Франции, Германии, Великобритании и США не доверяет тому, что СМИ этих стран пишут о России. Об этом свидетельствуют данные опросов французской социологической компании IFop для Sputnik News. © Fotolia / DOC RABE Media Брежнев, Трамп и Путин: как западные журналисты видят Россию и ее СМИ Респондентов попросили оценить объективность освещения "российской темы" в средствах массовой информации. В США 43% опрошенных заявили, что не доверяют собственным СМИ, в Великобритании эта цифра составила 47%, во Франции — 53%, а в Германии и вовсе каждый второй усомнился в достоверности сюжетов немецких журналистов о России.

Во Франции люди с высшим образованием (56-59% респондентов) чаще других не доверяют подаваемой в массмедиа информации о России. Такого же скептического мнения придерживается большинство (72%) сторонников правых политических партий и французов, голосовавших в 2017 году за Франсуа Фийона (70%) и Марин ле Пен (56%). В свою очередь, среди симпатизирующих Макрону жителей Пятой республики о недоверии к освещению СМИ "российской темы" заявили только 43%.

© Sputnik Объективно ли пишут СМИ в Вашей стране о России? © Sputnik Объективно ли пишут СМИ в Вашей стране о России?

В Германии на фейк-ньюс чаще обращают внимание жители восточной части страны, а также сторонники правых политических взглядов, показал опрос. Например, 64% респондентов, придерживающихся правых позиций, заявили о необъективности материалов немецких СМИ о России. Среди "левых" подобных убеждений придерживаются 54%.

Из данных опроса также следует, что более молодые французы и немцы говорят о необъективности местных СМИ чаще, чем представители других поколений. Например, во Франции о недоверии к новостным сюжетам о России рассказали 58% опрошенных в возрасте младше 35 лет. Для сравнения, среди людей постарше эта цифра составляет 51%.

Однако в США и Великобритании складывается обратная ситуация: американцы и британцы старше 35 лет более склонны подвергать освещение "российской темы" в СМИ сомнению.

Для жителей США доверие к СМИ также зависит от нескольких факторов. Например, американцы с высоким уровнем дохода чаще остальных сомневаются в том, что масс-медиа сообщают достоверную информацию о России. Белокожие жители США (45% респондентов) не доверяют американским СМИ чаще темнокожих (31%), протестанты — чаще католиков, а республиканцы — демократов. В Великобритании подобная тенденция менее очевидна. Из данных опроса следует, что жители юга страны и столицы замечают больше предвзятого отношения медиа к России, нежели остальные.

Опрос IFop был проведен для Sputnik News с 9 по 20 августа во Франции (в нем приняли участие 1013 респондентов), Великобритании (1003 респондента), Германии (1010 респондентов) и США (1007 респондентов). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.