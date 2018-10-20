В Крыму опровергли статьи о том, что визиты делегаций в регион оплачиваются

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Иностранцы, приезжающие в Крым, самостоятельно оплачивают свое пребывание, на эти цели бюджетные средства не тратятся, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель подчеркнул, что в западной прессе все чаще можно встретить публикации, в которых говорится, что российская сторона якобы оплачивает пребывание иностранных делегаций в Крыму.

"В западной прессе читателям пытаются внушить, что Россия купила этих людей, устроила им тут шоу и отдых. Это полная ложь. Мы никого не покупаем. Люди приезжают по своему собственному желанию и за свои кровные деньги, оплачивают перелет и проживание, чтобы своими глазами увидеть процессы, происходящие в Крыму. Из бюджета Республики Крым или бюджета Российской Федерации мы не тратим ни одной копейки на встречу делегаций", — сказал РИА Новости Гемпель.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>