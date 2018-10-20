В Крыму опровергли статьи о том, что визиты делегаций в регион оплачиваются

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Иностранцы, приезжающие в Крым, самостоятельно оплачивают свое пребывание, на эти цели бюджетные средства не тратятся, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"В западной прессе читателям пытаются внушить, что Россия купила этих людей, устроила им тут шоу и отдых. Это полная ложь. Мы никого не покупаем. Люди приезжают по своему собственному желанию и за свои кровные деньги, оплачивают перелет и проживание, чтобы своими глазами увидеть процессы, происходящие в Крыму. Из бюджета Республики Крым или бюджета Российской Федерации мы не тратим ни одной копейки на встречу делегаций", — сказал РИА Новости Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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