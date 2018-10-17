Россия отвергла обвинения в причастности к хакерской атаке на Islam Channel

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. РФ отвергает обвинения в причастности российских спецслужб к хакерской атаке на британский телеканал Islam Channel, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вслед за нагнетанием истерики вокруг дела Скрипалей и бесконечных вбросов, например, была очередная история по ливийскому сюжету, и для поддержания тонуса русофобов нужны новые, дополнительные инсинуации. Российское посольство в Лондоне напрямую обсудило прозвучавшие обвинения с руководством канала и выяснилось, что взлом компьютеров там имел место в 2015 году и повлек за собой пропажу информации из архива Islam Channel", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, разбирательством дела занимались представители британских спецслужб, которые в течение 5 месяцев имели неограниченный и бесконтрольный доступ к серверам телеканала.

"По результатам расследования было заявлено, что Islam Channel стал жертвой профессиональной кибератаки, скорее всего, цитирую: "организованной государством". При этом государство не называлось. Что-то мешало им тогда назвать государство", — добавила она.

"Руководство телеканала узнало о российской версии лишь в начале октября лишь из средств массовой информации… Руководство канала было удивлено этими публикациями. Российскую позицию о непричастности государства к компьютерному взлому приняли с пониманием, заметив всю бессмысленность и абсурдность этих инсинуаций", — сказала Захарова.

Газета Financial Times со ссылкой на неуказанных британских чиновников сообщила ранее, что сотрудники Главного управления российского Генштаба (ГРУ) в 2015 году провели хакерскую атаку на базирующийся в Великобритании телеканал Islam Channel. При этом в материале издания не приводятся какие-либо доказательства этого. Также не говорится, с какой целью Россия могла бы "атаковать" этот канал. Кроме того, в статье нет ни одной ссылки с конкретным именем — все источники информации, на которые ссылается газета, включая представителей канала, анонимные.