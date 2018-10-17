В МИД объяснили, почему RT исключили из двух американских сетей вещания

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова связала исключение телеканала RT из двух вещательных сетей в США с тем, что канал озвучивает неудобные для Вашингтона факты.

"Очевидно, что речь идёт о продолжающемся планомерном выдавливании телеканала RT и других российских СМИ. Напомню, что речь, в частности, идет о блокировании альтернативного взгляда на некоторые международные события", — заявила она на брифинге.

Захарова отметила, что в Москве внимательно следят за ситуацией, и приходят к выводу, что подобные шаги противоречат заявлениям Вашингтона о поддержке свободы СМИ.

В начале этой недели стало известно, что телеканал RT исключили из двух сетей вещания в США — Spectrum (ранее — Time Warner Cable) и Comcast Chicago. Оператор Spectrum пояснил, что более "нецелесообразно" распространять телесигнал в эпоху развития интернета. В Comcast Chicago сослались на поправку Джона Маккейна, позволяющую в одностороннем порядке отказаться от трансляции контента, финансируемого Москвой.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".