В МИД объяснили, почему RT исключили из двух американских сетей вещания

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова связала исключение телеканала RT из двух вещательных сетей в США с тем, что канал озвучивает неудобные для Вашингтона факты.
Захарова отметила, что в Москве внимательно следят за ситуацией, и приходят к выводу, что подобные шаги противоречат заявлениям Вашингтона о поддержке свободы СМИ.
В начале этой недели стало известно, что телеканал RT исключили из двух сетей вещания в США — Spectrum (ранее — Time Warner Cable) и Comcast Chicago. Оператор Spectrum пояснил, что более "нецелесообразно" распространять телесигнал в эпоху развития интернета. В Comcast Chicago сослались на поправку Джона Маккейна, позволяющую в одностороннем порядке отказаться от трансляции контента, финансируемого Москвой.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".