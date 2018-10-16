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Опрос: около половины украинцев не поддерживают запрет российских каналов

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© Fotolia / steheapПросмотр телевизора. Архивное фотоПросмотр телевизора. Архивное фото
© Fotolia / steheap

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Около 50% жителей Украины считают, что запрет российских телеканалов в стране является ошибкой, лишь каждый третий считает этот шаг необходимым для защиты государства, свидетельствую данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости
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По данным КМИС, в сентябре 2018 года респондентам было предложено ответить на несколько вопросов о политике регулирования государством информационной сферы. В феврале 2018 эти же вопросы исследовались в опросе, который проводил КМИС по заказу ОО "Детектор медиа".

"Около половины опрошенных в сентябре (50%) считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан (в феврале таких было 44%)", — говорится в опубликованном на сайте релизе.

Вместе с тем, 33% считают, что запрет российских телеканалов в Украине является необходимым шагом для защиты государства. Около 18% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кроме того, 57% опрошенных считают запрет отдельных артистов и российских фильмов на Украине ошибкой, тогда как 27% считают запрет необходимым шагом. Примерно 28% украинцев сходятся во мнении, что запрет российский соцесетей необходимый шаг для защиты государства, около 46% противоположной точки зрения.

Опрос проводился с 8 по 23 сентября 2018 года методом личного интервью. В исследовании приняли участие 2026 респондентов во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

В мае 2017 года президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране был запрещен доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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