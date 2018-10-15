МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала исключение RT из двух сетей вещания в США.

"Как гласит вторая часть древней мудрости, мы крепчаем. Если судить по данным Ipsos и SimilarWeb, то каждая такая попытка выпилить нас из вещания оборачивается ростом аудитории на других наших платформах. Завтра поподробнее расскажу", — написала она в Telegram-канале

В понедельник на сайте телеканала появилась информация о том, что RT исключили из двух американских сетей вещания — Spectrum и Comcast Chicago. Spectrum объяснил это "нецелесообразностью предоставления услуг распространения телесигнала из-за развития интернета". В Comcast Chicago сослались на поправку Джона Маккейна, согласно которой дистрибьюторы в одностороннем порядке без объяснения причин могут отказаться транслировать контент, который контролируется или финансируется российскими властями.

Действия США против российских СМИ

RT остается в США на других платформах.

Ранее в США RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator — внесли в список иностранных агентов. Предупреждение о возможности регистрации в качестве иноагента также получила и американская компания Multicultural Radio Broadcasting, транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах.

Симоньян ответила на обвинения США о влиянии RT на зарубежную аудиторию Американские власти отмечают, что по закону об иностранных агентах от 1938 года этот статус должны получать все, кто занимается "политической деятельностью" от лица иностранных субъектов. При этом ко многим другим иностранным государственным СМИ, таким как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, Вашингтон таких требований не выдвигал.

В последние годы ситуация с российскими СМИ на Западе становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали эти заявления голословными.