МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия значительно превосходит западную коалицию в ведении "информационной войны" в Сирии и Ираке, считает британский генерал-майор Феликс Гидни.

По мнению военного, западным странам необходимо дать Москве отпор в информационном пространстве, превратив эту борьбу "в элемент настоящего многоуровневого сражения".

"Русские, на самом деле, очень хорошо делают это. Лучше нас. Мы были свидетелями очень умной и тщательно подготовленной кампании, направленной на дискредитацию проводимых коалицией мероприятий. И я готов поспорить, что в столицах многих наших государств люди не отдают себе отчета в том, что нас переигрывают", — приводит слова военного интернет-журнал Defense One.

В качестве примера "дезинформации" генерал назвал снимки российских военнослужащих, раздающих гуманитарную помощь в Сирии, назвав их "постановочными". Никаких доказательств того, что фотографии ненастоящие, он не привел.

Россия с самого начала операции в Сирии пыталась сделать ее максимально прозрачной. Так, во время вывода мирных жителей из Восточной Гуты Минобороны в течение нескольких дней вело прямую трансляцию эвакуации местного населения. Кроме того, еще в 2015 году ведомство опубликовало видеозаписи ударов по террористам в Сирийской Арабской Республике.

В результате западные СМИ использовали эти ролики для информационных вбросов. В частности, телеканал PBS выдал видео ударов ВКС России за действия американской авиации.

Западные СМИ не раз попадались на создании фейков о войне в Сирии. Один из примеров – многочисленные статьи о деятельности организации "Белые каски". Это движение позиционирует себя как гуманитарное, однако активисты "Белых касок" были замечены в связях с террористами. Кроме того, организация неоднократно публиковала постановочные кадры с применением "химоружия" в арабской республике. В Сети есть немало роликов, где участники движения объясняют "пострадавшим", как вести себя на камеру. При этом после съемок "жертвы" рассказывали журналистам подробности постановочных "химатак".

Показательна и история сирийской девочки Баны Алабед, рассказывавшей в Twitter о жизни в осажденном городе Алеппо на идеальном английском языке. В одном из своих сообщений она одобрила удар США по территории Сирии. Девочка размещала в микроблоге до сотни публикаций в день из района, где не было электричества и интернета. Позднее турецкие СМИ взяли у нее интервью, в ходе которого выяснилось, что ребенок совершенно не знает английского языка.

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