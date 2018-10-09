Украинский депутат пожаловался в ПАСЕ на российскую журналистку

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Ариев пожаловался на попытку журналиста из России взять у него интервью.

ПАСЕ сегодня решила не обсуждать один из центральных докладов сессии — проект документа по полномочиям делегаций в ассамблее — и вернуть его в профильную комиссию. Резолюция могла бы определить, вернутся ли представители России в ассамблею.

Перед началом голосования глава украинской делегации заявил, что только что его якобы "физически оскорбили" представители российского телевидения и мешали пройти в зал заседаний.

"Прошу всех представителей в Совете Европы принять меры для того, чтобы не имели место подобные случаи физического оскорбления со стороны российского телевидения", — сказал депутат.

В инциденте участвовал корреспондент телеканала "Россия 1" . В программе "60 минут" РИА Новости рассказали, что репортер Ольга Скабеева выполняла свою работу, пыталась поговорить с украинским депутатом.

"С каких пор репортерская работа приравнивается к нападению?" — задались вопросом на телеканале.

Представителей России в 2014 году лишили ряда полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет документы для аккредитации членов делегации. В июне 2017 года Москва заявила, что приостанавливает часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не восстановят в полном объеме.