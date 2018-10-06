ЛОНДОН, 6 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Российское посольство в Лондоне обратило внимание на противоречия в публикации Financial Times о якобы произошедшей хакерской атаке на британский телеканал.

Ранее издание обвинило российские спецслужбы в причастности к кибератаке на Islam Channel. Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что якобы сотрудники ГРУ в 2015 году провели хакерскую атаку на базирующийся в Великобритании телеканал. При этом никаких доказательств не приводится. Издание также не объясняет, с какой целью Россия могла бы "атаковать" этот канал. Кроме того, в статье нет ни одной ссылки с конкретным именем — все источники информации, на которые ссылается газета, включая представителей канала, анонимные.

Российские дипломаты отметили, что в статье содержится противоречивая информация. В частности, изначально в публикации говорится о "тотальном контроле хакерами над инфраструктурой канала" во время взлома. При этом подчеркивается, что о кибератаке сотрудникам телеканала сообщили из МВД Британии. В это же время в статье говорится, что до этого уведомления сотрудники Islam Channel не заметили никаких изменений.

"Информация в этой статье не выдерживает никакой критики, но, похоже, она была написана впопыхах, и ниточка логики была утеряна. Основная ее задача понятна: повесить очередные обвинения на Россию", — сказали в российской дипмиссии.



Пресс-секретарь посольства также заявил, что российские дипломаты, как правило, не комментируют газетные публикации, сделанные на основе "утечек" из британских спецслужб, так как за такую информацию никто не несет ответственности и никто не готов обсуждать обвинения в адрес России. Он также заметил, что британский МИД на запросы посольства по таким публикациям не реагирует.

Российские дипломаты также призвали телеканал Financial Times предоставить основания для обвинения в адрес Москвы.

Обвинения в кибератаках

В четверг Нидерланды заявили, что спецслужбам страны удалось предотвратить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом Амстердам обвинил четверых россиян в кибератаке.

Власти страны также отметили, что подозреваемые с дипломатическими паспортами были выдворены из Нидерландов еще в середине апреля этого года.

Российский МИД назвал обвинения Амстердама "очередной срежиссированной пропагандой". В ведомстве отметили, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит значительный урон отношениям Москвы и Нидерландов. Российские дипломаты также обратили внимание, что обвинения прозвучали на фоне предстоящей девятого декабря сессии ОЗХО. В МИД подчеркнули, что подобным образом создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

В последующем с обвинениями выступили США и Канада, которые заявили о причастности "семерых сотрудников ГРУ" к хакерским атакам на американскую избирательную систему, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерландов.

Как отметил замглавы МИД Сергей Рябков, Вашингтон "отравляет" атмосферу отношений России и США подобными обвинениями. Дипломат также предупредил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.