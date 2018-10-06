ЛОНДОН, 6 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Российское посольство в Лондоне обратило внимание на противоречия в публикации Financial Times о якобы произошедшей хакерской атаке на британский телеканал.
Российские дипломаты отметили, что в статье содержится противоречивая информация. В частности, изначально в публикации говорится о "тотальном контроле хакерами над инфраструктурой канала" во время взлома. При этом подчеркивается, что о кибератаке сотрудникам телеканала сообщили из МВД Британии. В это же время в статье говорится, что до этого уведомления сотрудники Islam Channel не заметили никаких изменений.
"Информация в этой статье не выдерживает никакой критики, но, похоже, она была написана впопыхах, и ниточка логики была утеряна. Основная ее задача понятна: повесить очередные обвинения на Россию", — сказали в российской дипмиссии.
Российские дипломаты также призвали телеканал Financial Times предоставить основания для обвинения в адрес Москвы.
Обвинения в кибератаках
В четверг Нидерланды заявили, что спецслужбам страны удалось предотвратить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом Амстердам обвинил четверых россиян в кибератаке.
Российский МИД назвал обвинения Амстердама "очередной срежиссированной пропагандой". В ведомстве отметили, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит значительный урон отношениям Москвы и Нидерландов. Российские дипломаты также обратили внимание, что обвинения прозвучали на фоне предстоящей девятого декабря сессии ОЗХО. В МИД подчеркнули, что подобным образом создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.
В последующем с обвинениями выступили США и Канада, которые заявили о причастности "семерых сотрудников ГРУ" к хакерским атакам на американскую избирательную систему, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерландов.
Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.