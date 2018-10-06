Парубий прокомментировал возможное введение санкций против двух телеканалов

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий считает, что парламент не отменит постановление о введении санкций относительно украинских телеканалов "112.Украина" и NewsOne, сообщила в субботу пресс-служба Рады.

Парламент Украины предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов "112.Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят в четверг. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова; партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее в Раду поступил проект, принятие которого отменит решение по санкциям.

Парубий, который сейчас находится в Грузии с рабочим визитом, заявил, что в парламенте зарегистрировано два постановления об отмене решения по санкциям к двум телеканалам, их рассмотрят на ближайшей пленарной неделе. "У меня нет никаких сомнений, что они будут отклонены. Это дает мне возможность подписать постановление о санкциях, и оно тут же вступает в действие", — приводит слова Парубия пресс-служба Рады.

После того, как спикер подпишет постановление, оно поступит на рассмотрение в СНБО. И Парубий считает, что "Совет национальной безопасности и обороны Украины тоже не будет медлить с изучением ситуации и с принятием соответствующего решения".

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отмечал, что травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявлял, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.