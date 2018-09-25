Захарова похвалила Sputnik и RT

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Агентство Sputnik и телеканал RT делают свою работу качественно и профессионально, а претензии к ним на Западе вызваны их популярностью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, если за рубежом пытаются блокировать работу СМИ, это признак того, что они интересны аудитории и "набрали определенный вес".

"Что же произошло за последние пару лет, если Sputnik начал попадать во все отчеты как СМИ, с которым нужно вести борьбу? Пришли люди, которые начали эффективно выстраивать работу, его начали слушать и читать — все!" — сказала представитель МИД.

Захарова отметила, что люди по всему миру заинтересованы в том, чтобы получать объективную информацию.

"Я могу привести один пример — это телеканал Russia Today. Когда приезжаешь на Ближний Восток, то понимаешь, что Russia Today не просто смотрят — никто уже не представляет, как жить без канала Russia Today на арабском языке", — сказала она в интервью ФАН.

Дипломат подчеркнула, что Sputnik и RT получают мизерную поддержку со стороны государства, несопоставимую с бюджетами их западных аналогов.

"Вопрос в том, что, как только на основе нормальной, здоровой, в рамках закона конкуренции СМИ становится соперником, набирает аудиторию, — тут же следует правило: правил больше нет", — заключила она.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете.

Арабская версия RT, по данным SimilarWeb, обогнала по количеству читателей сайты всех конкурирующих арабоязычных новостных телеканалов. RT Arabic неоднократно становился призером и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals, AIB Awards и Promax BDA. В 2017 году журналисты RT Arabic были отмечены премиями Национального профсоюза журналистов Ирака и Союза журналистов Сирии.