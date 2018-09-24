Обозреватель МИА "Россия сегодня" не удивлен внесению в черный список Киева

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко, которого Минкультуры Украины внесло в список лиц, "угрожающих нацбезопасности" страны, заявил, что не удивлен таким решением, и назвал подобные списки бессмысленными и бесперспективными, не укрепляющими позицию Киева в мире.

Ищенко, российский политолог Александр Дугин и писатели Анатолий Терещенко и Михаил Поликарпов попали в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины", сообщается на сайте украинского министерства культуры. Всего список включает 142 человек.

"С учетом того, кого они туда внесли, это было логично. В этом их списке есть люди, которые по украинскому вопросу редко высказываются. Кроме того, они когда-то запретили подряд три моих книги, так что это неудивительно. Думаю, что все эти списки бессмысленны и бесперспективны и, как минимум, не укрепляют украинской международной позиции. Тем более, если вы начинаете составлять списки людей, которые высказывают альтернативное мнение, и считаете их угрозой национальной безопасности, то у вас что-то не в порядке либо с национальным, либо с безопасностью, а скорее и с тем, и с другим", — сказал РИА Новости Ищенко.

Политолог подчеркнул, что свободная дискуссия является элементом, укрепляющим национальную безопасность. По его словам, если власти запрещают своим гражданам высказываться, и в рамках государственной модели они не могут реализовывать свои интересы и защищать их, то граждане будут против этой модели бороться.

"Либо политически – попыткой сменить власть, либо так, как это сейчас делает большинство граждан Украины: то есть они будут покидать страну. А государство без граждан не существует. Если страна потеряла за последние четыре года порядка 9 миллионов людей, которые просто уехали, то в конечном итоге вместо страны останется пустое место на карте", — резюмировал Ищенко.