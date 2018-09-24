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Обозревателя МИА "Россия сегодня" внесли в список лиц, "угрожающих Украине"

(обновлено: 14:00 24.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРостислав Ищенко. Архивное фотоРостислав Ищенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Два российских политолога, в том числе обозреватель международного информационного агентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко, и два писателя попали в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины", сообщается на сайте украинского министерства культуры.

Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прилепин прокомментировал включение в украинский "черный список"
Согласно обновленному списку, опубликованному на сайте ведомства, в этот список помимо Ищенко вошли политолог Александр Дугин, а также писатели Анатолий Терещенко и Михаил Поликарпов. Таким образом, список в целом включает 142 человека.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны, позднее его неоднократно расширяли.

Ранее на сайте президента Украины был размещен документ, в котором говорилось, что МИА "Россия сегодня" включено в санкционный список Украины на три года, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и портал РИА Новости Украина, руководитель которого Кирилл Вышинский, арестован, а также заблокировал доступ к "сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru, уточнялось на сайте украинского президента.

Пограничный контроль на пункте пропуска Армянск российско-украинской границы. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
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В санкционный список в том числе вошли ВГТРК, РЕН ТВ, "ТВ Центр", НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

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