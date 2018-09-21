Депутат Европарламента раскритиковал притеснение RT в Британии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Любые попытки ограничить вещание телеканала RT в Великобритании являются ошибкой, заявил депутат Европейского парламента от Великобритании Натан Джилл в кулуарах Молдо-российского экономического форума.

"На свободном рынке, в свободной стране у людей должна быть возможность открыто выражать свои взгляды. Любая форма санкций, любая попытка помешать — это ошибка", — цитирует Джилла агентство RNS.

Евродепутат также отметил, что RT имеет такое же право на вещание, как и Al Jazeera, France24 или CNN.

Притеснение RT в Британии

"Те люди, которым не нравится, что они говорят, могут просто не смотреть канал", — резюмировал он.

RT многократно сталкивался с воспрепятствованием своей работе. Британский медиарегулятор Ofcom в июне открыл три новых расследования против телеканала: в настоящий момент общее число расследований против RT в Великобритании возросло до десяти.

Кроме того, премьер-министр страны Тереза Мэй призывала британских парламентариев воздержаться от походов на RT.

Комментируя давление на телеканал со стороны британских властей, главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявляла, что в Лондоне "никак не найдут к чему придраться, но не теряют надежды".

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова обещала "жесткий ответ" Москвы на действия Лондона в отношении российских СМИ.