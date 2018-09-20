Эксперт объяснил, зачем на Западе пытаются ограничить работу российских СМИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Западные СМИ почувствовали угрозу выхода российских СМИ на англоязычные рынки и пытаются всеми возможными способами ограничить их работу, сообщил на пленарном заседании форума Baltic Weekend директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.

"Крупнейшие СМИ перестали быть единственным источником информации, фильтром информации, потому что они выдают то, что считают нужным… Вторая важная тенденция – это жесткая борьба за господство на привычных рынках со стороны западных СМИ. Западные СМИ почувствовали угрозу выхода, в том числе российских СМИ, на англоязычные рынки и пытаются всеми возможными способами ограничить нашу работу там. При этом на русском языке выходят все крупнейшие международные СМИ, никто их не ограничивает", — сказал он.

По словам Лидова-Петровского, как только российские СМИ начинают набирать значительную аудиторию за рубежом, западные коллеги "забывают о своих конституционных нормах в отношении свободы слова".

В качестве примера он напомнил о сообщении западных СМИ о химической атаке, которая якобы была зафиксирована в Сирии в апреле.

"Об этом сообщили журналисты CNN, BBC и другие базирующиеся не в Сирии, а в Бейруте и Анкаре СМИ. На основании этого странами победившей демократии было принято решение о ракетном ударе по Сирии, через неделю это решение было реализовано", — сказал Лидов-Петровский, напомнив, что, по сообщениям, в том числе, российской стороны, в реальности химической атаки не было. "На основании придуманного повода мир мог бы оказаться на грани войны. Это та реальность, в которой мы живем", — сказал он.

После провокации с "использованным" 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО. Вашингтон, Лондон и Париж назначили виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этого не привели. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.