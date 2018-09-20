Порошенко считает ряд украинских СМИ рупорами России

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ряд телеканалов, газет и интернет-изданий стали "рупорами российской пропаганды", поэтому он поддерживает идею о регистрации "агентов влияния" РФ.

"Некоторые телеканалы, газеты, интернет-издания стали скрытыми рупорами российской пропаганды… Я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния страны-агрессора РФ. Поэтому такой закон никаким образом не повлияет ни на общество, ни на медиа, ни на свободу слова", — заявил Порошенко во время выступления в Раде.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua " Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.

При этом в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине сообщалось, что наблюдатели в мае-августе 2018 года зафиксировали 30 случаев, когда имело место нарушение свободы слова и свободы СМИ. Речь идет как о физических нападениях с применением насилия (в том числе, один со смертельным исходом) на работников СМИ и гражданских активистов, так и об их унижении или запугивании. Наблюдатели также указывают на то, что расследования убийств журналистов на Украине сильно затягиваются.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".