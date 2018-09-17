Ofcom получил две жалобы на RT из-за интервью с Петровым и Бошировым

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

ЛОНДОН, 17 сен – РИА Новости. Представитель британского медиарегулятора Ofcom заявил РИА Новости, что с пятницы получил две жалобы на телеканал RT в связи с интервью с российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.

"Мы изучаем сейчас эти жалобы с точки зрения наших правил вещания, прежде чем решить, следует ли нам проводить расследование", сообщил РИА Новости представитель медиарегулятора.

В пятницу, 14 сентября, представитель Ofcom опровергла РИА Новости утверждения британских СМИ о жалобах на телеканал RT и призывах отозвать у него лицензию на вещание в связи с выходом в эфир интервью с Бошировым и Петровым. На тот момент медиарегулятор не получил ни одной жалобы на RT в связи с интервью.

Притеснение RT в Британии

Собеседник агентства напомнил, что Ofcom ведет десять других расследований в отношении RT, и о результатах объявит в свое время.

RT не первый раз сталкивается с ограничениями в своей работе в Великобритании. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва жестко ответит на действия британских властей в отношении российских СМИ.

Она сообщила, что "профильные структуры" в России начали изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в России.

Отравление в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.