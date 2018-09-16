Гатилов назвал статью Tages Anzeiger о дипломатах политическим заказом

ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Обвинения России в шпионской деятельности на территории Швейцарии безосновательны, а публикации в местных СМИ на эту тему являются политическим заказом. Так представители посольства РФ в Берне и постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов прокомментировали публикацию в воскресном выпуске швейцарской Tages-Anzeiger, где российских дипломатов в Швейцарии обвинили в шпионаже.

В воскресенье швейцарское издание Tages-Anzeiger — Sonntags Zeitung опубликовала статью, в которой заявляется, что каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии является сотрудником спецслужб. Издание не приводит никаких доказательств опубликованной информации, но подчеркивает, что "традиционно больше всего шпионят" в российском постпредстве в Женеве. Также утверждается, что Берн в 2018 году три раза вызывал посла РФ в Швейцарии Александра Головина, чтобы выразить озабоченность шпионской деятельностью России в стране.

"Коммуникация посла и МИД страны пребывания – нормальная вещь. Содержание бесед мы не раскрываем. Никакие обвинений нам швейцарская сторона не выдвигала", — заявили РИА Новости в посольстве РФ в Берне.

В посольстве отметили, что публикация является "безосновательным и бездоказательным выпадом в адрес России" со ссылками "на секретные документы, которых никто не видел и, скорее всего, не писал".

"Нелепой выглядит попытка авторов внушить читателям предвзятое отношение к работающим в Швейцарии россиянам. Неизбежно встает вопрос: кому это выгодно? Уж точно не российско-швейцарским отношениям, над укреплением которых и работают российские дипломаты в Берне и Женеве", — добавили в посольстве.

Публикацию в воскресном выпуске Tages-Anzeiger прокомментировал и постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, который назвал статью "политическим заказом".

"В постпредстве России при ООН в Женеве действительно немало сотрудников, что является отражением того, что Россия уделяет приоритетное внимание сотрудничеству с ООН и ее специализированными учреждениями. Кстати, далеко не меньшее количество сотрудников работает и в других миссиях, например, США и занимают они гораздо большую территорию", — говорится в заявлении Гатилова, опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН в Женеве.

По его словам, утверждения о том, что российская миссия расположена напротив ООН и МККК "никак не могут служить доказательством того, наши сотрудники занимаются делами, не относящимися к деятельности ООН, скорее наоборот".

"Считаем такие обвинения абсурдными и имеющими явный политический заказ", — подчеркнул Гатилов.