Гатилов назвал статью Tages Anzeiger о дипломатах политическим заказом

ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Обвинения России в шпионской деятельности на территории Швейцарии безосновательны, а публикации в местных СМИ на эту тему являются политическим заказом. Так представители посольства РФ в Берне и постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов прокомментировали публикацию в воскресном выпуске швейцарской Tages-Anzeiger, где российских дипломатов в Швейцарии обвинили в шпионаже.
"Коммуникация посла и МИД страны пребывания – нормальная вещь. Содержание бесед мы не раскрываем. Никакие обвинений нам швейцарская сторона не выдвигала", — заявили РИА Новости в посольстве РФ в Берне.
"Нелепой выглядит попытка авторов внушить читателям предвзятое отношение к работающим в Швейцарии россиянам. Неизбежно встает вопрос: кому это выгодно? Уж точно не российско-швейцарским отношениям, над укреплением которых и работают российские дипломаты в Берне и Женеве", — добавили в посольстве.
Публикацию в воскресном выпуске Tages-Anzeiger прокомментировал и постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, который назвал статью "политическим заказом".
По его словам, утверждения о том, что российская миссия расположена напротив ООН и МККК "никак не могут служить доказательством того, наши сотрудники занимаются делами, не относящимися к деятельности ООН, скорее наоборот".
"Считаем такие обвинения абсурдными и имеющими явный политический заказ", — подчеркнул Гатилов.