Симоньян поддержала позицию профсоюза на доклад о RT и Sputnik во Франции

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян поддержала заявление члена Национального профсоюза журналистов Франции (SNJ-CGT) Патрика Каменки о том, что доклад французских властей с предложением не аккредитовывать в стране работников телеканала и агентства является опасным и вызывающим беспокойство.

"Хоть кто-то во Франции — мужик", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Власти Франции опубликовали объемный доклад, в котором, в том числе, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Подготовкой доклада объемом более чем в 200 страниц под названием "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) министерства обороны страны. В тексте доклада 60 раз упоминается Россия, 48 раз встречается упоминание Кремля, 14 раз — агентства Sputnik, а также более 10 раз — упоминание телеканала RT.

Ранее Каменка заявил РИА Новости, что этот доклад представляет опасность и вызывает беспокойство, а профсоюз журналистов Франции, по его словам, готовит обзор, в котором выразит осуждение доклада.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что доклад поражает своей открытым антироссийским настроем и резкими выпадами в отношении российской прессы, работающей во Франции. По ее словам, бездоказательные обвинения в адрес RT и Sputnik во Франции говорят о фейковой сущности доклада, который нацелен на подготовку ограничительных мер в отношении медиа в этой стране.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян назвала доклад с предложением не аккредитовывать работников телеканала и агентства во Франции смешным, а позицию его авторов — лицемерной, как и вся "западная песня" про демократию и свободу слова.