Симоньян прокомментировала предложение отобрать у RT лицензию в Шотландии

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала прозвучавшие в Шотландии предложения отобрать у телеканала лицензию.

"В связи со все еще висящей над Великобританией угрозой отравления Новичком, шотландские либерал-демократы предложили немедленно отобрать у нас лицензию на вещание. Потому что мы — "рука пропаганды Кремля", — написала она в Telegram-канале.

Перед этим шотландский журналист BBC, либерал-демократ, член палаты общин Великобритании Кристин Жардин заявила, что RT проявила себя как "рука пропаганды Кремля" и потребовала немедленного отзыва вещательной лицензии.

Борьба с российскими СМИ

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

С тех пор британские депутаты не раз призывали бороться с российскими СМИ, главным образом Sputnik и RT. В Лондоне объясняют это необходимостью мер по противодействию России.

Комитет по цифровым технологиям британской палаты общин считает, что "российское правительство ведет кампанию по оказанию влияния на британские выборы и референдум".

Лондон также ссылается на аналогичное расследование в США о подозрениях о вмешательстве в президентские выборы 2016 года, которое пока не дало реальных доказательств участия России в этом. Кроме общих утверждений, британские депутаты не привели никаких фактов.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.

В течение всей кампании "о вмешательстве России" в дела западных стран реальных доказательств этого так и не появилось.