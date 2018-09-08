Польского сенатора вынудили покинуть партию из-за интервью Sputnik

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная польская партия "Гражданская платформа" приостановила членство сенатора Мачея Грубского из-за интервью агентству Sputnik Polska.

По словам пресс-секретаря "Гражданской платформы" Лукаша Абгаровича, партийная общественность глубоко возмущена тем, что Грубский позволил себе "говорить как Путин".

"Это демонстрация взглядов, наносящих вред государственным интересам Польши. Во-первых, это крайняя безответственность — демонстрировать подобные взгляды, а во-вторых, это идиотизм — будучи парламентарием, разговаривать со Sputnik", — заявил Абгарович изданию Onet Wiadomosci.

В свою очередь, Грубской сообщил, что в понедельник сам подаст заявление о выходе из партии.

Сенатор в беседе с агентством заявил, что "не считает Россию врагом". Он также добавил, что Варшава заинтересована в развитии позитивных отношений с Москвой. По словам Грубского, он "очень впечатлен" президентом России Владимиром Путиным и имеет "к нему полное уважение".

"На самом деле это очень умный руководитель, гениальный геополитик. Он соблюдает российские интересы в разных частях света и делает это лучшим образом", — заявил сенатор.