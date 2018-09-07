Британский депутат призвал коллег приходить на эфиры RT

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Депутат Шотландской национальной партии Ангус Макнейл намерен приходить на эфиры RT, несмотря на позицию лидера партийной фракции в палате общин Иана Блэкфорда, называвшего телеканал "инструментом Кремля". Об этом парламентарий рассказал в эфире BBC Radio Scotland.

Макнейл подчеркнул, что намерен общаться с представителями любых СМИ.

"Многие имеют претензии к BBC, но я же пришел в вам в эфир", — пояснил он.

Политик также призвал других чиновников последовать своему примеру.

"Если мы будем разговаривать только с союзниками, у нас будет очень слабый голос, который мало кто услышит, думаю, нам стоит говорить громче", — подытожил Макнейл.

В ноябре 2017 года бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд запустил на RT ток-шоу, в котором обсуждал с гостями актуальные события дня.

Еще до выхода программы западные СМИ и официальные лица начали травлю Салмонда. В частности, действующий первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что местные политики не будут участвовать в новом шоу, а также посоветовала Салмонду отказаться от проекта на RT и поискать какой-нибудь другой канал. От участия в ток-шоу отказался и экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предположила, что критикующие телеканал британские политики обиделись, что их не позвали на работу в RT.