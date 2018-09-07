В МИД назвали возможную цель доклада Франции по СМИ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Доклад Франции, содержащий обвинения в адрес российских СМИ, нацелен на подготовку ограничительных мер в отношении медиа в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы думаем, что все это имеет целью не столько RT и Sputnik, сколько нужно оправдать готовящиеся французскими властями меры по ограничению свободы слова непосредственно в стране, непосредственно во Франции, а в качестве прикрытия выбраны RT и Sputnik, это очень удобно", — заявила она.

Ранее стало известно, что власти Франции опубликовали объемный доклад в котором, в том числе, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Подготовкой доклада объемом более чем в 200 страниц, под названием "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) министерства обороны страны. В тексте доклада 60 раз упоминается Россия, 48 раз встречается упоминание Кремля, 14 раз — агентства Sputnik, а также более 10 раз — упоминание телеканала RT.