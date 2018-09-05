Эксперт рассказал, с чем могут быть связаны меры в отношении RT и Sputnik

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Доклад властей Франции, в котором предлагается не аккредитовывать RT и Sputnik, связан с предстоящими в мае 2019 года выборами в Европарламент, считает руководитель центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Ранее власти Франции опубликовали доклад, в котором, в частности, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Подготовкой документа объемом более 200 страниц под названием "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) Минобороны страны.

"Еще в мае прошлого года (президент Франции Эммануэль) Макрон сказал публично и в присутствии (президента РФ Владимира) Путина, что он рассматривает эти издания как не СМИ, а как пропагандистские инструменты. Впоследствии их аккредитация столкнулась с серьезными препятствиями. Это просто следующий шаг в отношении этих СМИ. Ничего принципиально нового здесь нет. Это абсолютно вписывается в тенденцию", — сказал РИА Новости эксперт, напомнив о французском законе о "фейковых" новостях.

"Сейчас отношения с российскими СМИ – не только во Франции, но и в Германии и других странах ЕС – стали напряженными в связи с начавшейся уже фактически кампанией перед выборами в Европарламент в мае следующего года. Это очень важные выборы, так как активизировались антиесовские силы во многих странах. Последний случай – демонстрация против мигрантов в Хемнице. Власти Франции и Германии считают, что в ходе предвыборной кампании эти СМИ будут не только сочувствовать евроскептикам, но и будут умышленно раздувать антиимигрантские настроения", — отметил Рубинский.

По мнению эксперта, время покажет, как будут развиваться события вокруг RT и Sputnik в будущем.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения, а также заявляла, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство. Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции внимательно перечитать конституцию своей страны.