В Раде предложили прекратить работу всех российских СМИ на Украине

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко считает, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен проанализировать и прекратить работу всех российских СМИ на Украине, внеся их в санкционные списки.

"СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список. И, в случае необходимости, оперативно дополнять этот список несмотря на любое давление внутри или снаружи страны", — написала Гопко на своей странице в Facebook.

Ранее на сайте президента Украины был размещен документ, в котором говорилось, что МИА "Россия сегодня" включено в санкционный список Украины на три года, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и портал РИА Новости Украина, руководитель которого, Кирилл Вышинский, арестован, а также заблокировал доступ к "сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru", уточнялось на сайте украинского президента. В санкционный список в том числе вошли ВГТРК, РЕН ТВ, "ТВ Центр", НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".