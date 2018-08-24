МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Американское государственное агентство по иновещанию, которое более 20 лет называлось "Совет управляющих по вопросам вещания" (BBG), провело ребрендинг и добавило в название слово "США", говорится на сайте организации.

Материнскую структуру "Голоса Америки" и радио "Свобода/Свободная Европа" переименовали в "Агентство США по глобальным СМИ" (USAGM).

"Новое название отражает наш импульс для роста и модернизации, одновременно признавая нашу постоянную задачу информировать и объединять людей по всему миру ради поддержки свободы и демократии", — заявил глава организации Джон Лансинг.

Переименование нацелено на то, чтобы помочь гражданам США "лучше понять работу, которую ведет агентство и его вещательные сети". Одной из причин этого решения стало то, что термин "вещание" уже не вполне точно отражает деятельность американских государственных СМИ, говорится в сообщении.

Иновещание Соединенных Штатов отражает точку зрения американского правительства, а одной из своих целей ставит "борьбу с дезинформацией", распространение которой приписывается российским, китайским, иранским и другим СМИ. В ряде стран, напротив, обвиняют в дезинформации иновещание США.

Оно полностью финансируется из бюджета страны, в 2017 году расходы на него составили 748 миллионов долларов.

В структуру организации по-прежнему будут входить "Голос Америки", Радио "Свобода"/Радио "Свободная Европа", Управление по иновещанию на Кубу, Радио "Свободная Азия" и Ближневосточные вещательные сети, включающие теле- и радиослужбы на арабском языке.