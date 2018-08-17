Посольство в Британии раскритиковало Times за заголовок "Смерть или Асад"

Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Дераа. Архивное фото

Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Дераа. Архивное фото

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Дипломаты из российского посольства в Великобритании посоветовали газете Times заменить заголовок статьи о Сирии на более корректный.

Материал британского издания, посвященный переходу части боевиков на сторону сирийских войск, был опубликован под заголовком "Смерть или Асад: почему повстанцы присоединились к режиму".

Better headline for @thetimes – WAR OR PEACE: rebels with no blood on their hands make the right choice and return to normal lives. pic.twitter.com/3pe2Wxc1GD — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 17 августа 2018 г.

"Более подходящий заголовок для Times — "Война или мир: повстанцы, у которых нет крови на руках, делают правильный выбор и возвращаются к мирной жизни", — написали российские дипломаты в Twitter.

В июле во время операции по освобождению сирийской провинции Дераа благодаря военной дипломатии российских офицеров многие члены незаконных формирований сложили оружие, получили амнистию и перешли на сторону армии Сирии, сдав сотни единиц вооружения и военной техники. Часть радикально настроенных боевиков, которая отказалась от примирения, была вывезена вместе с семьями в провинцию Идлиб.