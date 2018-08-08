МИД опроверг сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в Салониках

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. МИД РФ опроверг сообщения греческой газеты Kontra News о том, что Москва якобы готовит беспорядки в Салониках в сентябре во время проведения там международной выставки-ярмарки, говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ отметили, что в июле в греческой газете Kontra News вышла статья под заголовком "Кто разрабатывает план срыва международной выставки-ярмарки в Салониках: беспорядки готовят представители черного фронта националистов и связанные с Москвой силы; мобилизуются нелегальные квазигосударственные структуры".

По информации МИД, ссылаясь на анонимный источник в спецслужбах Греции, издание утверждает, что некие греческие банды уличных хулиганов, "финансируемые из черных касс Путина", ведут подготовку к протестным акциям в Салониках во время открытия там в сентябре ежегодной Международной межотраслевой выставки-ярмарки. По данным издания, "греческий "Националистический фронт" при тесном сотрудничестве с местными радикальными группировками, а также профессиональными боевиками планирует масштабные инциденты в ходе посещения выставки главой греческого правительства, премьер-министрами балканских стран и вице-президентом США. Кроме того, в материале отмечается, что подготовку протестных митингов в Салониках "финансируют и российские агенты влияния непосредственно в Греции".

"В материале греческой газеты Kontra News нет ни слова правды… Наши страны связывают многовековые узы и единые ценности, межрелигиозное взаимодействие, общая история. При этом Россия никогда не посягала на суверенитет, общественный порядок или государственную безопасность Греции. Зачем нашей стране заниматься срывом мероприятий в Греции?", — говорится в сообщении МИД на странице в Facebook

"Такие недружественные и, откровенно говоря, глупые выпады в адрес России позорят греческую журналистику. Домыслы Kontra News звучат абсурдно на фоне нашего теплого и уважительного отношения к Афинам как к равноправному партнеру. Записываем эту статью в нашу коллекцию "бульварных фальшивок" о России", — добавили в министерстве.