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Россия обвинила британские СМИ в политизации дела о смерти Перепиличного

(обновлено: 18:47 07.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фотоПосольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 7 авг — РИА Новости. Британские СМИ пытаются политизировать разбирательство и поставить под сомнение итоги расследования по делу о смерти российского предпринимателя Александра Перепиличного, заявили в посольстве РФ в Лондоне после публикации в издании Daily Telegraph.

Города мира. Лондон. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Лондон ищет заговор в деле Перепиличного, заявили в посольстве России
По данным газеты, в первые дни расследования по факту смерти россиянина полицейские якобы держали высшее руководство в неведении вопреки явным свидетельствам о "политической составляющей" дела.

"Вызывает сожаление, что некоторые британские СМИ продолжают оставаться инструментом вброса бездоказательных версий на протяжении коронерского дознания по установлению причин смерти российского гражданина Александра Перепиличного", — сказал пресс-секретарь посольства РФ журналистам.

Очевидно, что это очередная попытка "поставить под сомнение итоги расследования английской полиции вкупе с двумя результатами патологоанатомических экспертиз, проведенных экспертами МВД Великобритании после смерти россиянина, которые ничего подозрительного не выявили", считают в российском посольстве.

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
© РИА Новости / Евгений Самарин
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"Основным препятствием для открытого и справедливого разбирательства является обструкционистская позиция британского правительства, которое в ноябре 2016 года под предлогом "национальной безопасности" засекретило часть материалов своих спецслужб с информацией о деятельности Александра Перепиличного", — отметил представитель посольства.

В российском дипведомстве не исключили, что скончавшийся предприниматель "с большой степенью вероятности" сотрудничал с британскими спецслужбами. "Вероятно, поэтому спецслужбами предпринимаются попытки создать почву для жонглирования в суде и в СМИ спекулятивными версиями, разбалансировать и увести в сторону коронерское дознание, приспособив и его в качестве составной части механизма дискредитации России", — подчеркнули в посольстве.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко на пресс-конференции в Лондоне. 22 марта 2018
© AP Photo / PA/Kirsty O'Connor
Дела о смертях известных россиян в Британии засекречены, заявил посол
Александр Перепиличный скоропостижно скончался в 2012 году во время утренней пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж. Обстоятельства смерти бизнесмена, чье имя СМИ связывали с "делом Магнитского", долго оставались невыясненными.

После сообщений о том, что Перепиличный сотрудничал со швейцарским следствием, якобы предоставляя ему информацию о налоговых махинациях российских чиновников, британское МВД распорядилось передать расследование этого дела в отдел по особо важным делам.

В июне 2013 года полиция британского графства Саррей объявила, что не обнаружила подозрительных обстоятельств в смерти Перепиличного. Однако в 2014 году во время анализа содержимого желудка умершего специалист Королевских ботанических садов Кью по растительным ядам Моник Симмондс обнаружила присутствие ядовитой субстанции.

Московский Кремль на фоне флага Великобритании
© AFP 2018 / Pavel Zelensky
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На слушаниях в августе 2015 года прозвучало, что Перепиличный мог быть отравлен быстродействующим ядом растительного происхождения. Сразу поползли слухи о том, что Британия может получить второе "дело Литвиненко". Последующие анализы в Кью, однако, яда не выявили.

В марте 2017 года процесс был перенесен из коронерского суда Сассекса в центральный криминальный суд Лондона. Очередные слушания по делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного назначены на 21 сентября.

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