Посольство России высмеяло статью о том, что Макрон "продал душу Путину"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Дипломаты из российского посольства в Лондоне высмеяли статью в газете The Guardian о политике западных стран в отношении Сирии.

В материале под заголовком "Запад не должен подыгрывать сирийскому сценарию Путина" утверждается, что Эммануэль Макрон "продал душу" своему российскому коллеге. К такому выводу автор статьи пришла на основании того факта, что Россия и Франция провели совместную операцию по доставке в Сирию нескольких десятков тонн гуманитарной помощи.

Guess that is what they call idée fixe: when delivery of humanitarian aid to those in need is described as "selling one’s soul” pic.twitter.com/CAgaCz013B — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 1 августа 2018 г.

"Кажется, это называется идея фикс — когда доставка гуманитарного груза нуждающимся описывается как "продажа души", — написали российские дипломаты в твиттере.

О совместном оказании гуманитарной помощи Сирии президенты России и Франции договорились в мае. Российский Ан-124, вылетевший с французского аэродрома Шатору, 21 июля доставил в страну медикаменты и препараты для неотложной медицинской помощи, одежду, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости.