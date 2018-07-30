В Британии хотят поставить СМИ под госконтроль, считают в посольстве России

ЛОНДОН, 30 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские парламентарии стремятся поставить СМИ и соцсети под контроль государства и спецслужб, в политических кругах набирает силу нетерпимость к альтернативным точкам зрения, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании, комментируя доклад британского парламента о дезинформации и недостоверных новостях.

Ранее, 29 июля, комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин британского парламента опубликовал доклад, в котором содержатся предварительные выводы расследования "Фейковые новости", и выступил с серией рекомендаций правительству по борьбе с дезинформацией. Первой рекомендацией является привлечение к ответственности информационно-технологических компаний. Депутаты также предлагают наделить управление по конкуренции и рынкам полномочиями проводить аудит операций на рынке рекламы в социальных сетях.

"К сожалению, несмотря на все традиции свободы слова, в политическом истеблишменте и центральных СМИ на Западе, в том числе в Великобритании, набирает силу нетерпимость к альтернативным точкам зрения. Вообще, в докладе отчетливо прослеживается стремление "прижать" "слишком вольные" интернет-СМИ и соцсети, поставить их под контроль государства, в том числе спецслужб. Фактически речь идет о попытке введения сетевой цензуры, ограничения права читателя на получение альтернативной информации под предлогом защиты демократических ценностей, а на самом деле — интересов западного истеблишмента", — заявил РИА Новости пресс-секретарь.

Дипломат обратил внимание, что парламентарии не первый раз выступают с необоснованной критикой RT и Sputnik.

"Не можем оставить без внимания и так любимую нашими западными коллегами "страшилку" — "подконтрольные Кремлю СМИ", в первую очередь RT и Sputnik, a также пресловутые "фабрики троллей", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, в российском посольстве в целом с большим интересом ознакомились с докладом, однако качество аргументов и доказательств в нем "оставляет желать много лучшего".

"Сами авторы, очевидно, признают это и обещают ближе к осени представить новый, "содержательный" доклад. Согласимся с комитетом: пересказ голословных заявлений отдельных экспертов, газетных заметок и информации из соцсетей "содержательными" доказательствами назвать сложно. Удручает, что столь уважаемый государственный орган ставит себя на один уровень с таблоидами. Такое впечатление, что современная британская политическая культура все больше основывается на "утечках" и домыслах, а не на объективной реальности", — заявил дипломат.

"В части, касающейся России, мы не нашли чего-то нового. Приводятся ставшие привычными обвинения в наш адрес: "использование фейковых новостей и политической таргетированной рекламы", "подрыв доверия в обществе", и так далее. Все это без каких-либо фактов, что авторов доклада, очевидно, совершенно не смущает. Так, "примером предполагаемого российского вмешательства" называется референдум в Каталонии. В принципе, к предположениям и сводится вся часть доклада про "российское манипулирование выборами", — добавил пресс-секретарь.

В том числе он обратил внимание на абсурдность обвинений со стороны парламентариев в адрес британских граждан в том, что кто-то из них поддерживает отношения с российским посольством или просто контактирует с ним.

"Доходит до абсурда. В вину британским гражданам ставят уже и просто контакты с российским посольством. Это становится основанием для обвинений в "сговоре с Кремлем" и чуть ли не в измене. Хотели бы напомнить, что именно в общении с представителями государственных органов, бизнеса, СМИ, гражданского общества и состоит работа дипломатического представительства, позволяющая понять и оценить ситуацию в стране пребывания. Мы ведем эту работу открыто, не проводя различий между представителями тех или иных политических сил и не вмешиваясь в британские внутриполитические процессы", — отметил дипломат.

"При этом авторы признают наличие реальных, не выдуманных проблем в западном обществе. Речь идет о кризисе доверия к традиционным источникам информации, росту популярности соцсетей, чей огромный потенциал может быть использован как в созидательных, так и в разрушительных целях. Кстати, это мы наблюдаем и в России. Но вместо того, чтобы сформулировать решения, или хотя бы проанализировать генезис новой ситуации — читателю доклада предлагается свалить вину на некие внешние силы, в том числе на российское государство", — сказал он.

Комментируя положения доклада, связанные с вопросами кибербезопасности, дипломат напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала провести двусторонние консультации по этой тематике на уровне экспертов.

"Последний раз это предложение было сделано в ходе визита (главы МИД) Бориса Джонсона в Москву в декабре 2017 года. Воз и ныне там. Видимо, британским коллегам нечего предложить для содержательной дискуссии", — констатировал дипломат.

В докладе британские депутаты предлагают ввести сбор с информационно-технологических компаний на финансирование образовательных программ и работу офиса комиссара по информации.

Парламентарии также считают необходимым изменение правил ведения политических кампаний. По мнению депутатов, в политической рекламе должно быть четко указано, кто ее размещает и финансирует, а избирательная комиссия должна разработать кодекс поведения рекламодателей в период избирательных кампаний. Депутаты также предлагают наделить управление по конкуренции и рынкам полномочиями проводить аудит операций на рынке рекламы в социальных сетях.