МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российский политолог Евгений Минченко спрогнозировал создание новых барьеров и трудностей для отечественных СМИ за рубежом.

Он напомнил о том, что Национальная ассамблея Франция одобрила законопроект о борьбе с "фейковыми новостями", по которому те телеканалы и радиостанции, в чьи сообщения проникла даже небольшая неточность, можно отстранить от вещания на период предвыборной кампании.

"Инициаторы закона публично ставят знак равенства между fake news и российскими медиа (Sputnik и RT)", — отметил Минченко в своем канале в Telegram.

Политолог пояснил, что президент Франции Эммануэль Макрон еще во время предвыборной кампании счел, что российские СМИ демонстрировали по отношению к нему негативное отношение. После избрания Sputnik "был отлучен от Елисейского дворца и рассылок президентской пресс-службы, российским журналистам перестали выдавать пресс-карты", напомнил Минченко.

"Несмотря на введенные жесткие ограничения по работе, Sputnik France с начала этого года <…> нарастил аудиторию на 60 %. Французская аудитория обращается к Sputnik за поиском информации о кризисных явлениях и событиях, ибо журналисты Sputnik, находясь в гуще событий и не будучи связанными местной редакционной политикой, снимают то, что их французские коллеги не могут или не хотят снять; французские СМИ вообще практически не ведут живых репортажей из кризисных точек, а те немногие, кто ведет, — приезжают под усиленной охраной и толком ничего снять не могут", — подчеркнул политолог

По его мнению, шансы на прохождение репрессивного закона во Франции высоки. А дальше такое избирательное ограничение деятельности СМИ может стать прецедентом и для других стран, предупредил Минченко.

Макрон в ходе президентской кампании заявлял об атаках на его предвыборный штаб, возлагая вину за них на российских хакеров, но не предоставляя никаких доказательств. Кроме того, штаб Макрона обвинил российские Sputnik и RT в причастности к распространению информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения подделкой, а главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера "распространения фейковых новостей" российскими СМИ.