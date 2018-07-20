МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Посольство России в Великобритании высмеяло некомпетентность журналистов The Times, назвавших орган внешний разведки российского Минобороны "наследником КГБ".

Ранее газета опубликовала материал, в котором утверждалось о якобы "причастности действующих или бывших агентов российской военной разведки" к инциденту в Солсбери.

"The Times понимает, что связи с ГРУ — наследником КГБ — учитываются при расследовании неумелой попытки убийства Сергея Скрипаля, бывшего российского двойного агента, и его дочери", — говорилось в заметке.

Посольство России в Британии прокомментировало статью The Times, указав на некомпетентность ее автора.

"The Times ничего не понимает: военная разведка не является наследником КГБ. Поразительный уровень экспертизы", — говорится в официальном аккаунте дипмиссии в твиттере.

По утверждению британских властей, в английском городе Солсбери 4 марта бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отправлены веществом А-234. Лондон обвинил в этом Москву, но не привел никаких доказательств.

Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.