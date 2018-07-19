Игроки сборной Франции перед началом финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции

Игроки сборной Франции перед началом финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. RT ответил на замечания пользователей YouTube, обвинивших телеканал в расизме из-за ролика, на котором дети повторили финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.

В комментариях к видео некоторые пользователи упрекнули RT в расизме, так как чернокожих футболистов французской сборной сыграли белокожие дети.

"Надо признать, что ролик этот — расистский. Почти 80% игроков французской сборной — темнокожие. Они заслуживают уважения", — написала Angelus Marcarita.

"Мне очень жаль, что в России не хватает темнокожих детей, чтобы удачно изобразить французскую сборную", — согласились в комментариях.

"Забавно: эта французская команда выглядит намного более французской, чем настоящая сборная Франции", — пошутил 1MM2.

В свою очередь RT в своем телеграмм-канале иронично прокомментировал замечания пользователей.

"У нас только один вопрос: а иметь колонии в Алжире тогда тоже обязательно?" — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу проходил в одиннадцати российских городах с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, второе и третье место поделили между собой команды Хорватии и Бельгии. Многие политики, спортсмены и болельщики из разных стран мира высоко оценили организацию чемпионата. Так, глава ФИФА Джанни Инфантино назвал ЧМ-2018 лучшим в истории.