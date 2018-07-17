В СПЧ надеются на политическую мудрость властей Австралии в ситуации с RT

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассчитывает, что власти Австралии проявят больше политической мудрости, чем некоторые другие страны, и откажутся от планов отнесения телеканала RT к числу иностранных агентов.

Во вторник стало известно, что федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении RT как предполагаемого иноагента. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что до сих пор телеканал не получал никаких претензий от регулирующих органов в этой стране.

Глава СПЧ, комментируя эту информацию, отметил, что "дурной пример заразителен".

"Я не знал, что этот пример настолько заразителен, что он донесся даже до Австралии. Очевидно, что он передается не воздушно-капельным путем, а каким-то другим. И я надеюсь, что австралийские власти все-таки проявят больше политической мудрости, чем власти некоторых других стран", — сказал Федотов журналистам во вторник.