МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия даст адекватный ответ в случае притеснения телеканала RT в Австралии, в соответствии с законом будут приняты зеркальные меры, заявил РИА Новости во вторник член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Олег Морозов.
"Мы всегда говорили, что являемся последовательными сторонниками свободы СМИ. И изначально в нашем законодательстве даже не было нормы о том, что СМИ попадают под ограничения для иноагентов. Но для симметричного ответа американцам мы это вынужденно сделали", — отметил Морозов.
По его словам, "если австралийцы применят этот режим (в отношении RT), то любое иностранное или российское СМИ, аффилированное с ними и работающее на территории России, будет зеркально подвергнуто соответствующим ограничениям".
"А если таковых СМИ не найдется, то поищем, на какой площадке можно дать адекватный ответ. Но он будет обязательно", — заключил политик.
Издание Australian сообщило, что Федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении ряда предполагаемых иностранных агентов. Такие действия были предприняты на фоне подготовки к тестированию нового законодательства, направленного на противодействие иностранному вмешательству.
Издание отмечает, что китайские государственные компании или СМИ на иностранном языке, такие как Russia Today, могут обязать подавать отчет о своей деятельности. Неисполнение этого требования может привести к тому, что министерство генерального прокурора Австралии потребует их регистрации под угрозой уголовного преследования.
США и ряд других стран, препятствуя работе российских СМИ, ограничивают конкуренцию в этой сфере, а политика Вашингтона в отношении СМИ РФ, в том числе телеканала RT, противоречит принципам свободы слова, ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
Также RT сталкивается с ограничениями в своей работе и в Великобритании. Британский медиарегулятор Ofcom в июне открыл три новых расследования против телеканала. Таким образом, теперь общее число расследований против канала в стране выросло до 10. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".
В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на действия британских властей в отношении СМИ РФ. Она сообщила, что "профильные структуры" в РФ начали изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в России.