МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия даст адекватный ответ в случае притеснения телеканала RT в Австралии, в соответствии с законом будут приняты зеркальные меры, заявил РИА Новости во вторник член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Олег Морозов.

Во вторник стало известно, что федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении RT как предполагаемого иноагента. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что до сих пор телеканал не получал никаких претензий от регулирующих органов в этой стране.

"Мы всегда говорили, что являемся последовательными сторонниками свободы СМИ. И изначально в нашем законодательстве даже не было нормы о том, что СМИ попадают под ограничения для иноагентов. Но для симметричного ответа американцам мы это вынужденно сделали", — отметил Морозов.

По его словам, "если австралийцы применят этот режим (в отношении RT), то любое иностранное или российское СМИ, аффилированное с ними и работающее на территории России, будет зеркально подвергнуто соответствующим ограничениям".

"А если таковых СМИ не найдется, то поищем, на какой площадке можно дать адекватный ответ. Но он будет обязательно", — заключил политик.

Издание Australian сообщило, что Федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении ряда предполагаемых иностранных агентов. Такие действия были предприняты на фоне подготовки к тестированию нового законодательства, направленного на противодействие иностранному вмешательству.

Издание отмечает, что китайские государственные компании или СМИ на иностранном языке, такие как Russia Today, могут обязать подавать отчет о своей деятельности. Неисполнение этого требования может привести к тому, что министерство генерального прокурора Австралии потребует их регистрации под угрозой уголовного преследования.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

США и ряд других стран, препятствуя работе российских СМИ, ограничивают конкуренцию в этой сфере, а политика Вашингтона в отношении СМИ РФ, в том числе телеканала RT, противоречит принципам свободы слова, ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также RT сталкивается с ограничениями в своей работе и в Великобритании. Британский медиарегулятор Ofcom в июне открыл три новых расследования против телеканала. Таким образом, теперь общее число расследований против канала в стране выросло до 10. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на действия британских властей в отношении СМИ РФ. Она сообщила, что "профильные структуры" в РФ начали изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в России.