Facebook признался RT в категоризации людей как "изменников"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Facebook в ответе на запрос телеканала признался, что категоризировал людей как "изменников", но нечасто, и на дополнительные вопросы не ответил.

Ранее британское издание Guardian сообщило, что Facebook в своих алгоритмах по таргетированию рекламы отмечает 65 тысяч россиян как "заинтересованных в измене (государству)".

"Facebook таки признался, что рекламодатели использовали категорию интересов "госизмена". То есть человек обозначал госизмену в сфере своих интересов на Facebook и его данные передавались рекламодателям для таргетинга. Ну, как Facebook признался? На наш запрос ответили, что категория использовалась "крайне нечасто". И никакой конкретики — кто, зачем и когда — не сообщили", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она отметила, что руководство социальной сети до этого говорило, что в подобную категорию попали 65 тысяч россиян. Симоньян рассказала, что телеканал попросил Human Rights Watch, Amnesty International и других прокомментировать ситуацию, однако организации проигнорировали запрос.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала использование Facebook такого алгоритма отвратительным.