Австралия начала предварительное расследование против RT

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении RT как предполагаемого иноагента, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

По ее словам, при этом телеканал до сих пор не получал никаких претензий от регулирующих органов в этой стране.

Она добавила, что отказ от регистрации в случае признания RT иноагентом предусматривает уголовное наказание.

"За все время вещания мы никогда не получали претензий от регулирующих органов Австралии. Вероятно, причина расследования в том, что мы RT", — написала Симоньян.

Издание Australian сообщило, что расследование начали на фоне подготовки к тестированию нового законодательства, направленного на противодействие иностранному вмешательству.

В статье отмечается, что китайские государственные компании или СМИ на иностранном языке, такие как Russia Today, могут обязать подавать отчет о своей деятельности.

Претензии к RT в Британии…



Телеканал не первый раз сталкивается с предвзятым отношением к себе. В марте британские парламентарии призвали ввести санкции против RT вплоть до отзыва лицензии, если будет доказана причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ.

В ответ телеканал заявил, что ограничения нанесут ущерб британскому обществу.

После этого Ofcom направил TV Novosti письмо о возможных санкциях в связи с делом Скрипаля.

В RT иронично отреагировали на происходящее. "Разумеется, из-за дела Скрипалей. <…> Сразу отвечаю: кота — не мы!" — написала Симоньян в Twitter.

В июне Ofcom открыл три новых расследования против телеканала. Таким образом, теперь общее число расследований против RT в стране выросло до десяти. После этого Симоньян заявила, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, "если они закроют RT".

… Соединенных Штатах…

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

В апреле телеканал RT прекратил вещание в Вашингтоне.

… и Франции

В конце прошлого года французские общественные деятели со страниц газеты Monde обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такой призыв примером грубейшего вмешательства в работу средств массовой информации и заявила, что "сигнал идет непосредственно от государства в лице президента Франции".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, в свою очередь, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство.