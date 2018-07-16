Путин под зонтом после финала ЧМ привлек внимание СМИ

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Некоторые иностранные СМИ обратили внимание на то, что после завершения финального матча чемпионата мира по футболу Владимиру Путину первому принесли зонт.

Это вызвало волну негодования со стороны британских СМИ, в особенности таблоидов. Например, The Sun написал, что российский лидер "остался сухим, в то время как его коллеги из Франции и Хорватии промокли насквозь". Этот материал был опубликован под заголовком "Дождь ужаса".

© The Sun Скриншот заголовка The Sun "Rain of Terror" © The Sun Скриншот заголовка The Sun "Rain of Terror"

"Финал чемпионата мира: Макрон промок до нитки на церемонии награждения, потому что зонт держали только над Путиным", — гласит заголовок статьи в издании Daily Express.

"Организаторы ЧМ прикрыли зонтом от ливня одного Путина — а Макрона проигнорировали", — вторит таблоид Daily Star.

В действительности всем присутствовавшим на церемонии принесли зонты почти сразу же после того, как начался дождь. Уже во время награждения сборной Франции от ливня прикрыли всех глав государств.

В воскресенье на стадионе "Лужники" в Москве состоялся финал чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. Французская команда выиграла со счетом 4:2 и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.