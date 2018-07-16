RT усомнился в объективности британского Ofcom

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom нашел нарушения в одной из программ RT, телеканал усомнился в объективности таких выводов.

Речь идет о якобы нарушении стандартов вещания в программе телеканала RT "Шоу Алекса Салмонда".

Как говорится в бюллетене регулятора, Ofcom проводил проверку, вводило ли содержание программы в заблуждение или наносило ущерб. Организация отмечает, что владелец лицензии на программу критиковал передачу RT.

Телеканал заявил, что Ofcom вместо борьбы с серьезными нарушениями использует свои полномочия, чтобы наказать RT за незначительную ошибку которая была допущена в программе.

В RT отметили, что британский медиарегулятор, никак не уведомив телеканал, опубликовал предварительные результаты своего расследования еще 18 апреля.

"Сделано это было до того, как Ofcom мог получить и уж тем более рассмотреть официальную позицию RT по поводу предварительного отчета (Preliminary View) медиарегулятора. Такой подход со стороны Ofcom заставляет усомниться в справедливости его действий", — добавили в RT.

Претензии к RT

Телеканал не первый раз сталкивается с ограничениями в своей работе в Великобритании. В марте парламентарии призвали ввести санкции против RT вплоть до отзыва лицензии, если будет доказана причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ.

В ответ телеканал заявил, что ограничения нанесут ущерб британскому обществу.

После этого Ofcom направил TV Novosti письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля".

В RT иронично отреагировали на происходящее. "Разумеется, из-за дела Скрипалей. <…> Сразу отвечаю: кота — не мы!" — написала Симоньян в Twitter.

В июне Ofcom открыл три новых расследования против телеканала. Таким образом, теперь общее число расследований против RT в стране выросло до десяти. После этого Симоньян заявила, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, "если они закроют RT".