Симоньян заявила, что западные СМИ стали лучше писать о России благодаря ЧМ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Тон западных СМИ в отношении России изменился благодаря чемпионату мира по футболу, заявила главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время видеоконференции, которая связала все Городские пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018.

По ее словам, до открытия мундиаля их сообщения были "набором диких штампов".

"Во время чемпионата, надо отдать им должное, те же самые издания пишут: "Мама дорогая, как же неожиданно, что, оказывается, полки (в магазинах – ред.) полные, в тюрьму не забрали, нагайками не отхлестали, все улыбаются, и вот я даже надел британский флаг, и никто с меня его не сорвал", — отметила Симоньян.

"Что я могу сказать? Спасибо и на этом. Видимо, вода камень точит, все-таки мы достучались до черствых сердец мейнстримовской западной прессы, и они увидели нас такими, какие мы есть", — добавила она.

По словам Симоньян, это подтверждает ее давнюю теорию о том, что "особого заговора в мировой прессе" против России нет, и "ушата грязи", которые льются на нее с западных телеканалов, происходят не столько от внешнеполитических интересов стран, "которым принадлежит эта пресса", сколько от "банального невежества".

Гларед RT добавила, что иностранные болельщики, несмотря на то, что "начитались своей прессы и насмотрелись на BBC бесконечных фильмов" о том, как ужасно себя ведут российские фанаты, уже не будут так свято верить "этой самой своей прессе".

Она подчеркнула, что организация чемпионата достойна того, чтобы войти в учебники.

Рост популярности RT

Симоньян также отметила возросшую популярность RT в связи с освещением ЧМ.

"Безусловно, аудитория увеличилась, и не только за рубежом… на втором месте среди российских спортивных СМИ оказалась спортивная страничка RT Russia", — сказала Симоньян. При этом она подчеркнула, что никто в эту страницу "специально не инвестировал", поскольку RT не является спортивным СМИ.

"Тем не менее, мы чудесным образом оказались на втором месте по заходам на сайт, по уникальным посетителям", — добавила она.

Симоньян напомнила, что канал привлек к работе и "совершенно знаковые имена в футбольном мире", в их числе — Жозе Моуринью.

"Тон (западных СМИ – ред.) изменился благодаря чемпионату не только к России как таковой, но даже к нам как к телеканалу", — говорит главред RT.